PHARAOH: Debüt-Album wird neu aufgelegt, neues Album angekündigt

Mit dieser Scheibe hat für das Label Cruz Del Sur alles begonnen, es ist "Cruz01": "After The Fire" der Band PHARAOH. Am 24. August wird das Werk erneut aufgelegt werden, und zwar auf Vinyl. Es wird keinerlei Änderung geben, es werden die gleichen acht Lieder plus Intro vertreten sein wie 2003:

1. Unum

2. After The Fire

3. Flash Of The Dark

4. Forever Free

5. Heart Of The Enemy

6. Solar Flight

7. Now Is The Time

8. Never, Not Again

9. Slaves

PHARAOH gibt außerdem bekannt, das man an dem vierten Album arbeitet. Der vorläufige Titel ist "The Powers That Be", ein Termin für die Veröffentlichung steht noch nicht fest.