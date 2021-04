PHARAOH: Neues Album

Die amerikanische Heavy-Metal-Band PHARAOH wird am 18.06.2021 ein neues Album mit dem Namen "The Powers That Be" veröffentlichen. Seit dem letzten Album sind gut neun Jahre vergangen. Das neue Werk wird via Cruz Del Sur Music erscheinen. Neben der Tracklist und dem Cover gibt es noch einen Album-Teaser zum neuen Werk.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Powers That Be

2. Will We Rise

3. Waiting To Drown

4. Lost In The Waves

5. Ride Us To Hell

6. When The World Was Mine

7. Freedom

8. Dying Sun

9. I Can Hear Them

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: pharaoh the powers that be cruz del sur music