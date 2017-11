PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS: Albumdetails und erstes Lied

Das meiner Ansicht nach zum Herrn Anselmo passend betitelte zweite Album "Choosing Mental Illness As A Virtue" der Band wird am 26. Januar über Seasons Of Mist veröffentlicht werden. Hier ist die Trackliste:

1. Little Fucking Heroes

2. Utopian

3. Choosing Mental Illness

4. The Ignorant Point

5. Individual

6. Delinquent

7. Photographic Taunts

8. Finger Me

9. Invalid Colubrine Frauds

10. Mixed Lunatic Results

Es gibt auch schon den Titelsong als Hörprobe: Youtube.

Ich finde das heftig, aber auch gar nicht mal so gut und vor allem wenig originell. Was meint die Leserschaft? Nutzt die Kommentarfunktion und teilt mir mit, ob ich recht oder keine Ahnung habe, wenn ich sage, dass das ein eher langweiliger Deathcore ist.