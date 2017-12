PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS: Zweite Hörprobe

Der ehemalige PANTERA-Sänger wird mit seiner neue Truppe PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS am 26. Januar ein neues Album mit dem Namen "Choosing Mental Illness As A Virtue" über Seasons Of Mist am Start haben. Hier ist der zweite Song davon ist 'The Ignorant Point': Youtube.

Na ja, nach seinen rassistischen Ausfällen müsste schon etwas ganz Besonderes ins Haus stehen, damit mich das interessieren würde, aber das ist es nicht, obwohl das Stück schon besser ist als der Titelsong. Ansonsten lässt mich der Krach aber ziemlich kalt. Wie sieht es bei dir aus?