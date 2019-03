PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS auf Tour

Der ehemalige PANTERA-Sänger wird mit seinem neuen Projekt und der Scheibe 'Choosing Mental Illness As A Virtue' im Sommer auf einige Festivals und Clubkonzerte kommen. Hier sind die Termine:

20 Jun 19 Dessel (BE) Graspop Metal Meeting 2019

23 Jun 19 Clisson (FR) Hellfest 2019

25 Jun 19 London (UK) Underworld

26 Jun 19 Manchester (UK) Gorilla

27 Jun 19 Bristol (UK) The Fleece

28 Jun 19 Birmingham (UK) The Mill

29 Jun 19 London (UK) Underworld

01 Jul 19 Frankfurt (DE) Nachtleben

02 Jul 19 Leipzig (DE) Hellraiser

03 Jul 19 München (DE) Backstage

05 Jul 19 Novi Sad (RS) Exit Festival 2019

07 Jul 19 Villafranca di Verona (IT) Rock The Castle

10 Jul 19 Zürich (CH) Dynamo

11 Jul 19 Salzburg (AT) Rockhouse

12 Jul 19 Wien (AT) Szene

13 Jul 19 Balaton (HU) Rock Marathon 2019

14 Jul 19 Warsaw (PL) Progresja

16 Jul 19 Prague (CZ) Futurum

17 Jul 19 Hamburg (DE) Logo

19 Jul 19 Gelfe (SE) Gelfe Metal fest

20 Jul 19 Eindhoven (NL) Dynamo metal fest

22 Jul 19 Essen (DE) Turock

23 Jul 19 Stuttgart (DE) LKA Longhorn

24 Jul 19 Tolmin (SI) Metal Days 2019