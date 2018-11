PHILLIP BOA AND THE VOODOOCLUB: Video zur Single 'Cruising' veröffentlicht

Mit dem aktuellen Album "Earthly Powers" ist der deutschen Indie-Band PHILLIP BOA AND THE VOODOOCLUB der bisher höchste Charts-Einstieg gelungen. Das Album landete auf Platz 3. Aus diesem Werk hat die Band jetzt die dritte Single 'Cruising' inklusive Video veröffentlicht.



Der Song wurde von David Vella, PHILLIP BOA und Ian Grimble produziert. Storyboard und Illustration des Videoclips stammen von Uwe de Witt, für Video und Animation war Johannes Kruse verantwortlich.



Die Tracklist des Albums liest sich so:



01. A Crown For The Wonderboy

02. Cowboy On The Beach

03. Nightclub Flasher

04. The Wrong Generation

05. Drown My Heart In Moonshine

06. Moonlit

07. Silicon Men

08. Strange Days After The Rain

09. Cruising

10. 60's Black C

11. Chas And Billie Ray

12. Dirty Raincoat Brigade



Im kommenden Jahr ist die Band auf Tour. Unter dem Motto: "PHILLIP BOA AND THE VOODOOCLUB play songs from "Earthly Powers" + Best Of" geht es durch Deutschland.



Folgende Termine sind bestätigt:



22.02.19 Augsburg, Neue Kantine

23.02.19 Memmingen, Kaminwerk

01.03.19 Cottbus, Glad-House

02.03.19 Annaberg, Alte Brauerei

09.03.19 München, Technikum

15.03.19 Hannover, Capitol

16.03.19 Frankfurt/M., Batschkapp

22.03.19 Erfurt, HsD Gewerkschaftshaus

23.03.19 Dresden, Reithalle

29.03.19 Wilhelmshaven, Pumpwerk

30.03.19 Worpswede, Music Hall

05.04.19 Koblenz, Café Hahn

06.04.19 Karlsruhe, Substage

02.05.19 Rostock, MAU Club

03.05.19 Berlin, Huxleys Neue Welt

04.05.19 Berlin, Huxleys Neue Welt



Die Tour soll in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

