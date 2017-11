PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: Studiotagebuch (Englisch), Vorverkauf von The Age Of Absurdity ab 17. November

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS heißt das neue Projekt des ex-MOTÖRHEAD-Gitarristen, dessen erstes Album "The Age Of Absurdity" heißen wird und uns am 26. Januar bevorsteht. Diese Lieder sind darauf enthalten:

01. Ringleader

02. Freak Show

03. Skin And Bones

04. Gypsy Kiss

05. Welcome To Hell

06. Dark Days

07. Dropping The Needle

08. Step Into The Fire

09. Get On Your Knees

10. High Rule

11. Into The Dark

12. Silver Machine (HAWKWIND cover feat. Dave Brock of HAWKWIND)*

*= nur auf der Erstauflage der CD-Ausgabe

Da sollte man vielleicht schon mal sicher gehen und die CD vorbestellen, um auf jeden Fall den Bonustrack zu bekommen. Das wird am 17. November im Nuclear Blast Shop möglich sein. Jetzt geht die Band erstmal mit AIRBOURNE auf UK-Tour, aber ich denke, die kommen auch bald zu uns rüber. Hier ist erstmal die Folge 1 des Studiotagebuchs: Youtube.