PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: Tourdaten für den Winter 2019 angekündigt!

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, die Band um den langjährigen MOTÖRHEAD-Gitarissten, hat die Daten ihrer Winter-Tour im November/Dezember 2019 angekündigt.



Die Band tourt im Rahmen ihres viel gelobten Debüts "The Age Of Absurdity"(ausgezeichnet mit einem Preis als "Best Debut" bei den letztjährigen METAL HAMMER Awards), das Anfang 2018 über Nuclear Blast erschienen war.





PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

29.11. DE Köln Gebäude 9

30.11. DE Hamburg Logo

01.12. DE Berlin Bi Nuu

02.12. DE Nürnberg Hirsch

04.12. DE Dresden Beatpol

05.12. DE München Backstage Halle

06.12. DE Frankfurt Das Bett

07.12. DE Oberhausen Nikolaut Winter Rock Festival

