PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: Tourstart – 2019 zusammen mit SLASH!

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, die Band um den langjährigen MOTÖRHEAD-Gitarissten, startet heute ihre ausgedehnte Headliner-Tour durch England und Europa auf dem Hard Rock Hell.



Die Band tourt im Rahmen ihres viel gelobten Debüts "The Age Of Absurdity" (ausgezeichnet mit einem Preis als "Best Debut" bei den diesjährigen METAL HAMMER Awards), das Anfang des Jahres über Nuclear Blast erschienen war.



Das sind die Termine in unseren Breiten:



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

w/ TIM MCMILLAN & RACHEL SNOW

27.11. D Cologne - Luxor

28.11. D Bochum - Rockpalast

29.11. D Leipzig - Hellraiser

30.11. D Annaberg-Buchholz - Alte Brauerei

01.12. D Stuttgart - clubCANN

03.12. D Nuremberg - Hirsch

04.12. D Aschaffenburg - Colos-Saal

05.12. D Augsburg - Spectrum

07.12. D Dresden - Beatpol

08.12. D Weinheim - Café Central



Des Weiteren hat die Band angekündigt, 2019 als Support für den legendären GUNS N' ROSES-Gitarristen SLASH feat. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS aufzutreten.



Phil Campbell dazu: “Very excited to be asked to tour with my old friend Slash. Him and his band are at the top of their game right now and it’s going to be a pleasure to watch them every night”!



Dies sind die Shows, wo PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS mit dabei ist:



SLASH feat. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

+ PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

+ ALTITUDES & ATTITUDE

+ BISHOP GUNN

07.02. D Offenbach - Stadthalle

09.02. CZ Prague - O2 Arena

10.02. A Vienna - Gasometer *SOLD OUT*

12.02. PL Lodz - Atlas Arena

16.02. UK Manchester - O2 Apollo *SOLD OUT*

17.02. UK Glasgow - Sec Hall 3

19.02. UK Doncaster - The Dome *SOLD OUT*

20.02. UK London - Eventim Apollo *SOLD OUT*

