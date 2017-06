PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS bei Nuclear Blast, digitale EP

Die Band um den MOTÖRHEAD-Gitarristen hat einen weltweiten Vertrag mit Nuclear Blast geschlossen. Die Band, na ja, eigentlich müsste es eher die Familie heißen, denn bis auf Sänger Neil Starr heißen alle Bandmitglieder Campbell. Es sind nämlich Phils Söhne Tod an der zweiten Gitarre, Dane am Schlagzeug und Tyla am Bass.

Zur Feier des Tages gibt es mit "Live At Solothurn" eine reine Download-EP, die über Nuclear Blast bestellt werden kann und folgende Stücke enthält:

01. Big Mouth

02. Nothing Up My Sleeve (MOTÖRHEAD Cover)

03. Spiders

04. Take Aim

05. R.A.M.O.N.E.S. (MOTÖRHEAD Cover)

06. Sweet Leaf (BLACK SABBATH cover)

Damit ihr nicht die Katze im Sack kaufen müsst, gibt es hier mal ein Video des Liedes 'Spider': Youtube