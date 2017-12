PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS covern 'Silver Machine'

Der HAWKWIND-Klassiker wurde von der Band um den ex-MOTÖRHEAD-Gitarristen PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS gecovert. Hier ist das offizielle Video: Youtube.

Das Album wird am 26. Januar erscheinen und folgende Lieder enthalten:

Ringleader

Freak Show

Skin And Bones

Gypsy Kiss

Welcome To Hell

Dark Days

Dropping The Needle

Step Into The Fire

Get On Your Knees

High Rule

Into The Dark

Silver Machine (Hawkwind cover featuring Dave Brock of Hawkwind)