PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS veröffentlicht Video zu 'Ringleader'

Die erste Single von "The Age Of Absurdity", dem Debüt der Band Phil Campbells, des ehemaligen MOTÖRHEAD-Gitarristen, heißt 'Ringleader' und kann hier in einem ziemlich psychedelischen Video angesehen und -gehört werden: Youtube.

Das klingt ein bisschen nach melodischen, leicht punkigen Metal und ein wenig nach MOTÖRHEAD der "Another Perfect Day"-Phase. Cool. "The Age Of Absurdity" kann bereits in verschiedenen Versionen im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.