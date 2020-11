PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS zeigen neues Video 'Born To Roam'!

"We're The Bastards" heißt das neue PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS-Album um MOTÖRHEADs Gitarristen Phil Campbell, welches am 13.11.2020 via Nuclear Blast veröffentlicht wurde.

Zum Song 'Born To Roam' gibt's obendrauf ein neues Video:

https://www.youtube.com/watch?v=jprIokB6Xrc

HIER geht's zu unserem Review und HIER zum Soundcheck!

