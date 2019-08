PHIL CAMPBELL: Erstes Video vom kommenden Solo-Album veröffentlicht.

Am 25. Oktober erscheint das erste Solo-Album des langjährigen MOTÖRHEAD-Gitarristen PHIL CAMPBELL mit dem Titel "Old Lions Still Roar".



Heute veröffentlicht der Gitarist die erste Single des Albums - 'These Old Boots' feat. Dee Snider, Mick Mars und Chris Fehn. Seht euch das Video hier an:





Das Album wird u.a. Gast Auftritte von Künstlern wie Dee Snider, Rob Halford und Alice Cooper beinhalten.



"Old Lions Still Roar" Tracklist

01. Rocking Chair feat. Leon Stanford

02. Straight Up feat. Rob Halford

03. Faith In Fire feat. Ben Ward

04. Swing It feat. Alice Cooper

05. Left For Dead feat. Nev MacDonald

06. Walk The Talk feat. Danko Jones & Nick Oliveri

07. These Old Boots feat. Dee Snider

08. Dancing Dogs (Love Survives) feat. Whitfield Crane

09. Dead Roses feat. Benji Webbe

10. Tears From A Glass Eye feat. Joe Satriani

"Old Lions Still Roar" kann ab jetzt in unterschiedlichen Konfigurationen im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS Livetermine:



07.09. AT Wels - Trabrennbahn BÖHSE ONKELZ Open Air

13.09. D Altenbergen - Rock N Revel

14.09. D Bochum - Rockpalast

20.09. CH Aarau - KIFF

21.09. D Neuenstadt am Kocher - Stadthalle (w/ NITROGODS)



w/ LEADER OF DOWN

29.11. D Cologne - Gebäude 9

30.11. D Hamburg - Logo

01.12. D Berlin - Bi Nuu

02.12. D Nuremberg - Hirsch

04.12. D Dresden - Beatpol

05.12. D Munich - Backstage (Halle)

06.12. D Frankfurt - Das Bett

07.12. D Oberhausen - Nikolaut Winterfestival