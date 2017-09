PHIL RUDD mit neuer Single 'The Sun Goes Down' und ab morgen auf Tour

Der als Schlagzeuger der Rocksaurier AC/DC bekannte Musiker veröffentlichte bereits 2014 sein Soloalbum "Head Job". Jetzt folgt 'The Sun Goes Down' als Single. Der Musiker hat außerdem seinen Hausarrest wegen Mordrohungen und Drogenbesitzes abgesessen und wird ab dem 22.9. bei uns ein paar Gigs spielen:

22.09.17 Essen - Turock

23.09.17 Hamburg - Metal Dayz

25.09.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

26.09.17 München - Backstage Halle

28.10.17 Berlin - Festsaal Kreuzberg