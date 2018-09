PICTURE: Informationen zum Live-Album

Eine Retrospektive unter dem Titel "Live - 40 Years Heavy Metal Ears - 1978-2018" wird uns am 26. Oktober über Pure Steel ins Haus stehen. 17 Lieder, die auf der gleichnamigen Tour von den vier Originalmitgliedern gespielt worden sind, finden sich auf dem Tonträger wieder:

1. You're all alone

2. Get back or you'll fall

3. Message from hell

4. Night hunter

5. The Hangman

6. Night tiger

7. No no no

8. Old Dogs New Tricks

9. Live by the sword

10. Eternal dark

11. Diamond dreamer

12. Heavy metal ears

13. Unemployed

14. Bombers

15. Lady Lightning

16. You can go

17. Spend the night with you

Das ist eine ziemlich starke Setliste, auch wenn ich das fehlen von 'Griffons Guard The Gold' anprangere. Aber bei neuen Alben muss man ab und an Mut zur Lücke haben. Daher: Cooles Scheibchen.