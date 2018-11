Ebenfalls am 14. Dezember wird Pure Steel Records das Album "Warhorse", der holländischen PICTURE aus dem Jahr 2012, als streng limitiertes Doppel- Vinyl veröffentlichen. Die 300 Stück Auflage, welche im schwarzen Vinyl und mit einem Bonus-Track ausgestattet wurde, wird folgende Titel enthalten:

Seite A

1. Battle Plan

2. Shadow Of The Damned

3. Rejected

4. Edge Of Hell

Seite B

5. The King Is Losing His Crown

6. Think I lost My Way

7. Killer In My Sights

Seite C

1. My Kinda Woman

2. The Price I Pay

3. War Horse

Seite D

4. We're Not Alone

5. Stand My Ground

6. Eternal Dark MMXI

7. Choosing Your Sign (Live, Bonustrack)

Gesamtspielzeit: 60:49 min

Der Vorverkauf hierfür wird am 30. November starten.