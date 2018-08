PIG DESTROYER ist wieder da!

Nach sechs Jahren Abstinenz veröffentlichen PIG DESTROYER am 07.09.2018 ihr sechstes Album "Head Cage" über Relapse Records. Das Video zum Song 'Torture Fields' zeigt schonmal, wo der Hammer hängt:

https://www.youtube.com/watch?v=ZDn084oMsL4

Die Tracklist von "Head Cage":

01. Tunnel Under The Tracks

02. Dark Train

03. Army Of Cops

04. Circle River

05. The Torture Fields

06. Terminal Itch

07. Concrete Beast

08. The Adventures Of Jason And Jr

09. Mt. Skull

10. Trap Door Man

11. The Last Song

12. House Of Snakes