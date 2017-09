PINK CREAM 69: Neues Album

Die Heavy-Rocker von PINK CREAM 69 feiern nicht nur ihr 30-jähriges Bandjubiläum in diesem Jahr, sondern bringen zu diesem Anlass mit "Headstrong" am 10.11.17 auch noch ihr mittlerweile 12. Studioalbum über Frontiers Records auf den Markt. Die von Bassist Dennis Ward produzierte Scheibe wurde von folgendem Personal (identisch zum Vorgänger "Ceremonial") eingespielt: David Readman (voc), Alfred Koffler (guitars), Uwe Reitenauer (guitars), Dennis Ward (bass) und Chris Schmidt (drums). Dem Album wird auch eine Bonus-Live-CD beiliegen, die 2013 in Ludwigsburg mitgeschnitten wurde.

Die Tracklist von "Headstrong":

1. We Bow To None2. Walls Come Down3. Unite And Divide4. No More Fear5. Man Of Sorrow6. Path Of Destiny7. Vagrant Of The Night8. Bloodsucker9. Whistleblower10. The Other Man

Bonus Live Album:

1. Special

2. Talk To The Moon

3. Break The Silence

4. Do You Like It Like That

5. The Spirit

6. Livin’ My Life For You

7. Wasted Years

8. Welcome The Night

9. Shame