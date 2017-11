PINK CREAM 69: Neues Album, neues Video

Karlsuhe kan rocken. Aber das wissen wir längst, denn von dort kommt PINK CREAM 69. Ich bin ein totaler Fan von David Readmans Stimme, weswegen ich mich schon auf den zwölften Streich "Headstrong" freue, das am Freitag, den 10. November 2017 in die Läden kommen wird. Der erste Vorgeschmack mit dem Titel 'Walls Come Down' klingt zwar etwas seicht, aber gut: Youtube.

Trackliste:

01. We Bow To None

02. Walls Come Down

03. Unite And Divide

04. No More Fear

05. Man Of Sorrow

06. Path Of Destiny

07. Vagrant Of The Night

08. Bloodsucker

09. Whistleblower

10. The Other Man

Als Bonus liegt dem Album eine zweite Scheibe bei, die ein Livekonzert aus Ludwigsburg aus dem Jahr 2013 ethält mit folgenden Liedern:

01. Special

02. Talk To The Moon

03. Break The Silence

04. Do You Like It Like That

05. The Spirit

06. Livin’ My Life For You

07. Wasted Years

08. Welcome The Night

09. Shame