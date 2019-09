Die stilweisenden Prog-Rocker werden am 29. November mit einer neuen Compilation geehrt. Das ist an sich nichts Besonderes und die beiden Versionen namens "Highlights" als CD und Doppel-Vinyl - wobei letzteres für das tolle Artwork auch schon eine Überlegung wert ist - klingen zuerst auch nur wie eine neue VÖ im unendlichen Katalog von PINK FLOYD, doch “Pink Floyd The Later Years“ ist bereits in dieser Version mehr als erwähnenswert, enthält sie doch neben einem 24-seitigen Booklet eine interessante Trackliste mit unveröffentlichten Aufnahmen und Abmischungen:

1. Shine On You Crazy Diamond

(Parts 1-5) [Live at Knebworth 1990] [2019 Mix] (new 2019 mix)

2. Marooned Jam

(Unreleased 1994 Recording) (previously unreleased)

3. One Slip

(2019 Remix) (new A Momentary lapse of Reason 2019 mix)

4. Lost For Words

(Tour Rehearsal 1994) (previously unreleased)

5. Us And Them

(Live, Delicate Sound Of Thunder) [2019 Remix] (new 2019 mix)

6. Comfortably Numb

(Live at Knebworth 1990) [2019 Mix] (previously unreleased)

7. Sorrow

(2019 Remix) (new A Momentary lapse of Reason 2019 mix)

8. Learning To Fly

(Live, Delicate Sound Of Thunder) [2019 Remix] (new 2019 mix)

9. High Hopes

(Early Version) [Unreleased 1994 Recording] (previously unreleased)

10. On The Turning Away

(2019 Remix) (new A Momentary lapse of Reason 2019 mix)

11. Wish You Were Here

(Live at Knebworth 1990) [2019 Mix] (previously unreleased)

12. Run Like Hell

(Live, Delicate Sound Of Thunder) [2019 Remix] (new 2019 mix)

Das ist allerdings etwas für den Wochenendfan, echte Floydies müssen sich dieses absolut unglaubliche Box Set ansehen. Ich fasse erst einmal nur die Fakten zusammen:

16 Disks mit Material und Aufnahmen seit 1987 bis heute, darunter:



- "A Momentary Lapse Of Reason“ upgedated und remixt von David Gilmour und Andy Jackson

- Über sechs Stunden bisher ungehörtes Audio und über sieben Stunden bisher ungezeigte Audiovisuals aus den Alben "A Momentary Lapse of Reason", "The Division Bell" und "The Endless River"



- Vollständiges, bisher unveröffentlichtes Audio und remasterte Filme vom 1989er Konzert in Venedig und dem legendären Knebworth Konzert von 1990: Seit Jahrzehnten nicht gezeigt!



- Neu an den Tag gebrachtes Footage aus den Proben zu "Pulse" und der Ian Emes-Film "The Endless River" in voller Länge



- Die letzte PINK FLOYD-Live-Performance mit David Gilmour, Nick Mason und Richard Wright beim 2007 Syd Barrett Tribute Concert - zum allerersten Mal veröffentlicht, auf Blu-ray, DVD und 7" Vinyl



- Neue 5.1-Mixe, auch mit den ersten Blu-ray-Releases und einer einzigartigen 7“- Single



- Memorabilien, darunter replizierte Tourprogramme, ein Textbuch und ein 60- seitiger Fotoband

Das sieht dann so aus:

Hier ist der genauere Blick auf das, was uns das Foto zeigt:

5 CDs, in einem eigenen, 40-seititgen gebundenen Buch mit einer Beschreibung des Inhalts, dem Tracklisting und ausführlicher Inhaltsbeschreibung, Details und Credits.

- CD 1 'A Momentary Lapse of Reason' Remixed & Updated 51 mins

- CD 2 & 3 'Delicate Sound Of Thunder' Remixed 140 mins

- CD 4 Live Recordings, 1987 & 1994 Unreleased Studio Recordings 65 mins

- CD 5 Knebworth Concert 1990 57 mins



6 Blu-rays, jede in einem eigenem Klappcover mit speziellem Cover-Artwork, Tracklisting und Veröffentlichungs-Credits für die Musik. Die Discs befinden sich in einer Plastik-Schutzhülle in einem Täschchen.

- Blu-ray 1 Surround & Hi-res Audio Mixes 152 mins

- Blu-ray 2 'Delicate Sound Of Thunder' Restored & Remixed 120 mins

- Blu-ray 3 'Pulse' Restored & Re-edited 145 mins

- Blu-ray 4 Venice Concert 1989 & Knebworth Concert 1990 147 mins

- Blu-ray 5 Unreleased Live Films Music Videos & Concert Screen Films 154 mins

- Blu-ray 6 Documentaries & Unreleased Material 122 mins



5 DVDs (mit demselben Inhalt wie die Blu-rays 2-6), jede in einem eigenem Klappcover mit spezieller Cover-Art, Tracklisting und Veröffentlichungs-Credits für die Musik.



2 7" Vinyl-Singles in brandneu bebilderten Hüllen. Enthalten die Arnold Layne-Performance von Pink Floyd beim Syd Barrett Tribut-Konzert 2007 und Lost For Words aus den Proben zur "Pulse"-Tour im Earl's Court.



60-seitiges, gebundenes Buch mit Fotos, designt von Aubrey Powell von Hipgnosis und Peter Curzon von StormStudios, mit vielen vorher nicht gezeigten Motiven.



Ein neu geschaffenes Set von Reproduktionen von Tourprogrammen (Pink Floyd World Tour 1987/1988, Pink Floyd Live 1989, Pink Floyd European Tour 1994) und ein brandneues Textbuch, designt von Aubrey Powell von Hipgnosis und Peter Curzon von StormStudios.



Eine Sammlung von reproduzierten Memorabilien, darunter Tourpässe, Sticker und Poster, alle originalgetreu nachgedruckt und in einem Prestige-Card-Umschlag.

Eine Trackliste liegt mir vor, aber die würde hier wirklich mal den Platz sprengen. Bis Ende November ist ja noch ein bisschen hin, wenn man bis dahin jede Woche etwa 35 Euro ins Sparschweinchen steckt, kann man am Veröffentlichungstag zuschlagen und sich Stunden um Stunden - genauer gesagt etwa 20 Stunden - einer der größten Bands aller Zeiten ins Haus holen!