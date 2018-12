PINK FLOYD: Video aus dem Jahr 1968

1968 trat PINK FLOYD in einer Fernsehshow namens "Tienerklanken" in Brüssel auf und spielte 'Astronomy Domine' von ihrem 1967er Album "The Piper At The Gates Of Dawn". Jetzt wurde das Video auf dem offiziellen Youtube-Channel der Band veröffentlicht. Ich glaube, Kameramann und Regisseur hatten auch schon irgendetwas intus: Youtube.

