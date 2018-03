PINK FLOYD: Vierfach-Live-Vinyl

Es war 1995 Nummer 1 in Großbritannien, und jetzt kommt es zu Vinyl-Ehren. Die Rede ist von "Pulse", dem PINK FLOYD Live-Album, auf dem "Dark Side Of The Moon" komplett enthalten ist. Das mit Aufnahmen aus verschiedenen Gigs der 1994er "Division Bell"-Tour bestückte Werk wird auf vier Vinylscheiben folgende Lieder enthalten:

LP 1

Side One

Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5, 7)

Astronomy Domine

What Do You Want From Me

Side Two

Learning To Fly

Keep Talking

Coming Back To Life



LP 2

Side One

Hey You

A Great Day For Freedom

Sorrow

Side Two

High Hopes

Another Brick In The Wall (Part Two)

Coming Back To Life



LP 3

Side One

The Dark Side Of The Moon

Speak To Me

Breathe (In The Air)

On The Run

Time

Side Two

The Great Gig In The Sky

Money



LP 4

Side One

Us And Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Side Two

Wish You Were Here

Comfortably Numb

Run Like Hell

Zusätzlich wird diese Neuveröffentlichung als Set mit vir verschiedenen Hüllen und Innenhüllen und einem 52-seitigen Buch ausgeliefert werden. Erhältlich wird es sein ab 18. Mai.