PLAGE NOIRE 2019: Line-Up mit END OF GREEN, SCHATTENMANN und weiteren Bands komplett

Für das Festival Plage Noire 2019 wurden neun weitere Bands bestätigt. Damit ist das Programm des Festivals am Weissenhäuser Strand komplett.



Folgende Bands sind dazu gekommen:



END OF GREEN

SALTATIO MORTIS

SCHATTENMANN

HELL BOULEVARD

LIZARD POOL

ANGELS & AGONY

LIGHTS OF EUPHORIA

RROYCE

OUL



Das Festival findet vom 3. bis 4. Mai 2019 am Weissenhäuser Strand statt.



Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch ein streng limitiertes Restkontingent an Tagestickets ohne Übernachtung vor Ort verfügbar. Die Tickets sind auf der Festivalseite bestellbar und kosten 69,00 EUR (Freitag) bzw. 75,00 EUR (Samstag) inkl. Vorverkaufsgebühren.



Das komplette Programm sieht so aus:



Freitag, 3. Mai:

EISBRECHER

PROJECT PITCHFORK

IN STRICT CONFIDENCE

TANZWUT

ROTERSAND

LACRIMAS PROFUNDERE

FADERHEAD

MERCIFUL NUNS

SCHATTENMANN

LIGHTS OF EUPHORIA

LIZARD POOL



Samstag, 4. Mai:

AND ONE

SALTATIO MORTIS

FRONT LINE ASSEMBLY

GOETHES ERBEN

END OF GREEN

HOCICO

ZERAPHINE

DIORAMA

CLAN OF XYMOX

EISFABRIK

FABRIKC

ERDLING

HELL BOULEVARD

ANGELS & AGONY

RROYCE

OUL



Lesungen:

MARKUS HEITZ

CHRISTIAN VON ASTER

