PLATENS: Heavy Metal zum Dritten

Dario Grillo ist der Musiker, den man feder-und-fingerführend in den Bands PLATENS, VIOLET SUN findet, früher war er auch Mitglied von THY MAJESTIE.

PLATENS wird im nächsten Jahr sein drittes Album namens "Of Poetry And Silent Mastery" herausbringen, das Stück 'Wait For Me' gibt es aber schon zu hören.

