POLAR: Neu bei Arising Empire, Single

Die Post Hardcore-Kapelle aus London hat einen Deal bei Arising Empire unterschrieben und gibt mit dem Lied 'Drive' gleich mal einen Grund für das Vertragsangebot: Youtube.

POLAR wird in Kürze bei uns auch live zu sehen sein zusammen mit BEING AS AN OCEAN, NORTHLANE, ALAZKA, CASEY, CURRENTS, THOUSAND BELOW:

03.11. F Paris - Le Trabendo

04.11. UK London - KOKO

05.11. UK Bristol - SWX

06.11. UK Manchester - Academy

07.11. UK Birmingham - Asylum

08.11. NL Eindhoven - Dynamo

09.11. D Hamburg - Gruenspan

10.11. PL Wroclaw - Klub Pralnia

11.11. D Berlin - Columbia Theater

12.11. CZ Prague - Storm Club

13.11. A Wien - Arena

15.11. D München - Backstage

16.11. I Milan - Santeria Social Club

17.11. CH Pratteln - Z7

19.11. E Madrid - Sala Caracol

20.11. E Barcelona - Sala Bóveda

21.11. CH Genf - L’Usine

22.11. B Hasselt - Muziekodroom

23.11. D Köln - Essigfabrik

24.11. D Leipzig - Felsenkeller