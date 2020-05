Am 03.07.2020 erscheint über Massacre Records "Feather Of Truth", das fünfte Studioalbum der Schweizer Thrasher POLTERGEIST. Das Ägyptologenartwork stammt von Roberto Toderico. Nach dem bemerkenswerten Comeback "Back To Haunt" sind wir sehr gespannt.

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: poltergeist feather of truth massacre records roberto toderico