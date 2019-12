PORTA NIGRA: Neuer Song 'Das Rad des Ixion' veröffentlicht

Die deutsche Matal-Band PORTA NIGRA hat mit 'Das Rad des Ixion' einen weiteren Song aus ihrem neuen Album "Schöpfungswut" veröffentlicht. Das dritte Werk wird am 17.01.2020 via Soulseller Records erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Die Kosmiker

2. Das Rad des Ixion

3. Die Augen des Basilisken

4. Die Entweihung von Freya

5. Unser Weg nach Elysium

6. Schöpfungswut

