PORTRAIT: Neues Video vom kommenden Album

"Burn The World" wird am 24. August erscheinen und zwar wie bei Metal Blade mittlerweile üblich in vielen verschiedenen Versionen, darunter einige exklusive wie ein "Multicoloured splatter Vinyl", dass es nur auf Ebay geben wird, sowie ein US exklusives "Orange Red Marbled Vinyl". Um mehr zu erfahren, geht ihr am besten auf die Bandseite bei Metal Blade.

Aber wichtiger ist erstmal, dass es einen weitere Song des Album als Video zu sehen und zu hören gibt. Hier ist 'Martyrs': Youtube.

Hier ist die komplette Trackliste:

1. Saturn Return (intro)

2. Burn The World

3. Likfassna

4. Flaming Blood

5. Mine To Reap

6. Martyrs

7. Further She Rode

8. The Sower's Cross (CD bonus track)

9. To Die For

10. Pure Of Heart