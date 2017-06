PORTRAIT mit neuem Album, erstes Video

Das mittlerweile fünfte Album der Schweden wird "Burn The World" heißen und am 25. August bei Metal Balde erscheinen. Wenn der Titelsong ein Indiz ist, ist es ganz schön wild geworden. Das Ding kann man bei EMP bereits vorbestellen als Download, CD und in zahlreichen limitierten Vinyl-Farben. Schaut mal rein: EMP. Den Titelsong gibt es bereits als Video, also hört doch mal rein: youtube

Quelle: Metal Blade Redakteur: Frank Jaeger Tags: portrait burn the world