PORTUGAL. THE MAN: Berlin-Gig verlegt, München und Karlsruhe ausverkauft

Die Indie-Rocker aus den USA werden mit STEAMING SATELLITES an fünf Tagen die deutschen Hallen unsicher machen. Aufgrund des großen Andranges wurde das Konzert in Berlin vom Astra in die Columbiahalle verlegt. Die Auftritte in München und Karlsruhe sind bereits ausverkauft, nur für Hamburg und Dortmund sind noch einige Tickets zu haben. Hier sind die Termine:

18.09.2017 München | Muffathalle - ausverkauft!

22.09.2017 Berlin | Columbiahalle (verlegt vom Astra)

23.09.2017 Hamburg | Reeperbahnfestival

24.09.2017 Karlsruhe | Substage - ausverkauft!

30.09.2017 Dortmund | Way Back When Festival