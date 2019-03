POSSESSED - neues Album im Mai

Am 10.05.2019 erscheint über Nuclear Blast das Comebackalbum der Proto-Death-Metaller POSSESSED, welches den Titel "Revelations Of Oblivion" tragen wird. Es handelt sich um das erste vollständige Studioalbum seit der 1986er-Scheibe "Beyond The Gates" und der 1987-EP "The Eyes Of Horror". Vom damaligen Line-up ist nurmehr Sänger Jeff Beccera an Bord. Die übrigen Bandmitglieder begleiten ihn jedoch teilweise schon seit einigen Jahren.



Eine erste Hörprobe gibt es zu 'No More Room In Hell':







Diese Titel werden enthalten sein:



1. Chant of Oblivion

2. No More Room in Hell

3. Dominion

4. Damned

5. Demon

6. Abandoned

7. Shadowcult

8. Omen

9. Ritual

10. The Word

11. Graven

12. Temple of Samael



Vorbestellungen aller denkbaren und undenkbaren Formate sind bei Nuclear Blast bereits möglich:

https://media.nuclearblast.de/shoplanding/2019/Possessed/revelations.html

