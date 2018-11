POWERGAME gibt Albumdetails bekannt

Das erste Album für Iron Shield Records wird "Masquerade" heißen und folgt einer selbst produzierten Scheibe namens "Beast On The Attack" aus dem Jahr 2015 und einem 2013er Demo mit dem Titel "Raw Heavy Metal" nach. Die Band ist von der NWoBHM beeinflusst und wird folgende Lieder veröffentlichen:

1. Legion Of The Dead

2. Lucid Dreams

3. Puppets On A String

4. Powergame

5. Final Warning

6. The Chase Of The Falcon

7. For Those Who Died

8. Baptized In Fire And Steel

9. Masquerade

10. Ghost Town

11. Blackout

Erscheinungstermin ist der 18. Januar 2019.

Quelle: Pure Steel Redakteur: Frank Jaeger Tags: powergame masquerade