POWERWOLF, EPICA, BEYOND THE BLACK: München ist ausverkauft!

Die Tonhalle im Backstage in München reicht für die Werwolf-Metaller nicht mehr aus. Bereits mehrere Wochen vor dem Konzert sind alle Tickets verkauft. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass die Burschen auf der Bühne mehr Action machen, als nur den Mond anzuheulen. Ich weiß wovon ich spreche, denn ich habe sie mal als Headliner erlebt und war überrascht, wir sehr sie die Menge im Griff hatten und wie sie probemlos über 90 Minuten sehr unterhaltsam füllen konnten.

Wer jetzt traurig ist, dass er das Ganze in München nicht wird sehen können: Für den Auftritt am 14. Januar in der MHP Arena in Ludwigsburg gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen noch Karten. das ist ein Samstag, also macht für viele die längere Anreise sicher nichts aus.