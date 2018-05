POWERWOLF: Neues Video 'Demons Are A Girl's Best Friend' online!

Die deutschen Vorzeige-Wölfe POWERWOLF schicken mit 'Demons Are A Girl's Best Friend' einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album "The Sacrament Of Sin" ins Rennen, das Album wird am 20.07.2018 via Napalm Records veröffentlicht:

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Fire & Forgive

02. Demons Are A Girl's Best Friend

03. Killers With The Cross

04. Incense And Iron

05. Where The Wild Wolves Have Gone

06. Stossgebet

07. Nightside Of Siberia

08. The Sacrament Of Sin

09. Venom Of Venus

10. Nighttime Rebel

11. Fist By Fist (Sacralize Or Strike)

12. Midnight Madonna (Bonus-Track; nur über EMP- und Napalm Records-Mailorder erhältlich)