Der Nachfolger von "Blessed And Possessed" soll jetzt in Angriff genommen werden. Die Band hat die Lieder geschrieben und wird sich im Januar in das Fascination Street Studio begeben, um mit Jens Bogren das noch unbetitelte siebte Album aufzunehmen, das 2018 über Napalm Records erscheinen wird.

Quelle: Bravewords Redakteur: Frank Jaeger Tags: powerwolf