POWERWOLF bringt ein neues Video, Tourupdate

Die Wolfsmenschen haben ein Video zu 'Killers With The Cross' aus ihrem aktuellen Top 1-Album "The Sacrament Of Sin" veröffentlicht: Youtube.

Der große Erfolg der Band zeigt sich auch darin, dass immer mehr der Tourstopps der "Wolfsnächte"-Tour mit AMARANTHE und KISSIN' DYNAMITE ausverkauft sind. Wer die absolut großartige POWERWOLF-Show sehen will, sollte sich umgehend Tickets besorgen:

25.10.18 FR – Paris / Bataclan - SOLD OUT!

26.10.18 DE - Wiesbaden / Schlachthof - SOLD OUT!

27.10.18 DE - Oberhausen / Turbinenhalle - SOLD OUT!

28.10.18 BE - Brussels / Ancienne Belgique

29.10.18 DE - Hamburg / Mehr! Theater

31.10.18 DE - Berlin / Huxleys

01.11.18 PL - Warsaw / Progresja

02.11.18 DE - Leipzig / Haus Auensee

03.11.18 CZ – Prague / Forum Karlin

04.11.18 HU – Budapest / Barba Negra

06.11.18 AT - Vienna / Arena - SOLD OUT!

07.11.18 IT - Milan / Live Club

09.11.18 DE - München / Zenith

10.11.18 DE - Ludwigsburg / MHP Arena

11.11.18 NL - Eindhoven / Effenaar - SOLD OUT!

12.11.18 UK - London / Koko

14.11.18 CH - Lausanne / Les Docks

15.11.18 CH - Zürich / Komplex 457

16.11.18 DE - Geiselwind / Event-Halle

17.11.18 DE - Saarbrücken / Saarlandhalle