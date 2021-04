POWERWOLF kündigt neues Studioalbum und Tour an

Die Wölfe hören den Ruf der Wildnis und bringen uns deswegen am 9. Juli "Call Of The Wild" ins Haus, das achte Studioalbum mit eigenem Material! Der Vorgänger "The Sacrament Of Sin" war immerhin Nummer 1 der deutschen Albumcharts gewesen, wir erwarten also nicht weniger als einen schwermetallischen Spitzenreiter in der zweiten Juliwoche!

Etwas zum Reinlauschen haben wir noch nicht, aber immerhin bereits Tourdaten für den Herbst. Hoffentlich wird das klappen:

01.10.21 DE - Stuttgart / Schleyerhalle

02.10.21 CH - Zürich / Samsung Hall

04.10.21 ES - Barcelona / Razzmatazz

05.10.21 ES - Madrid / Riviera

07.10.21 FR - Paris / Zenith

08.10.21 UK - London / Roundhouse

09.10.21 BE - Antwerpen / Lotto Arena

10.10.21 NL - Amsterdam / Afas Live

12.10.21 IT - Mailand / Alcatraz

13.10.21 DE - Frankfurt / Jahrhunderthalle

15.10.21 DE - München / Zenith

16.10.21 DE - Oberhausen / König Pilsener Arena

17.10.21 CZ - Prag / Tipsport Arena

18.10.21 PL - Katowice - MCK

20.10.21 HU - Budapest / Arena

21.10.21 AT - Wien / Gasometer

22.10.21 DE - Berlin / UFO im Velodrom

23.10.21 DE - Hamburg / Sporthalle

