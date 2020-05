POWERWOLF mit Livevideo zur kommenden Best-of

Nach acht Studioalben und unzähligen stetig erfolgreicher werdenden Tourneen darf man auch mal eine Best-of mit vielen, teils neu eingespielten Hits in die Regale wuchten, hat man sich wohl bei Napalm Records und deren Schützlingen POWERWOLF gedacht, und so wird am 03.07.2020 unter dem Titel "Best Of The Blessed" das erste Compilation-Album der Band erscheinen, das auch einen Livemitschnitt von den Wolfsnächten 2018 enthalten wird. Zur Feier des Anlasses haben die Herrschaften aus Siweberjen eine gelungene Liveversion ihres Hits 'Sanctified With Dynamite' zum Videoclip ausgebaut. Ob man nun Fan der Band ist oder nicht, auf jeden Fall demonstrieren die Herrschaften doch recht eindrucksvoll ihre Headlinerqualitäten auch bei größeren Festivals.

"Best Of The Blessed"-Trackliste:



1. We Drink Your Blood (New Version 2020)

2. Army of the Night

3. Demons Are a Girl‘s Best Friend

4. Werewolves of Armenia (New Version 2020)

5. Saturday Satan (New Version 2020)

6. Amen & Attack

7. Where The Wild Wolves Have Gone

8. Resurrection by Erection (New Version 2020)

9. Sanctified with Dynamite (New Version 2020)

10. Kreuzfeuer

11. Armata Strigoi

12. Kiss of the Cobra King (New Version 2019)

13. Killers with the Cross

14. Sacred & Wild

15. In Blood We Trust (New Version 2020)

16. Let There Be Night

CD 2 - The Live Sacrament (Wolfsnächte 2018):



1. Fire & Forgive

2. Incense & Iron

3. Amen & Attack

4. Demons Are a Girls Best Friend

5. Killers With The Cross

6. Armata Strigoi

7. Blessed & Possessed

8. Where The Wild Wolves Have Gone

9. Resurrection by Erection

10. Stoßgebet

11. All We Need is Blood

12. We Drink Your Blood

13. Werewolves of Armenia

14. Lupus dei



Earbook & LP Box (The Live Bonus Sacrament):



1. Sanctified with Dynamite

2. Army Of The Night

3. Coleus Sanctus

4. Let There Be Night