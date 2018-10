POWERWOLF mit neuem Video

Diesmal haben unsere Wölfe aus den Saarkarpaten den Titelsong ihres aktuellen Albums "The Sacrament Of Sin" verarztet. Seht das Video hier, in dem man die neue Sportart "Mönchkegeln" sehen kann: Youtube.

Wer die Band auf der aktuellen Tour live sehen will, muss sich beeilen, immer mehr Konzerte sind bereits deutlich im Vorfeld ausverkauft. Dafür wurde in Düsseldorf ein weiterer Auftritt nachgelegt:

25.10.18 FR – Paris / Bataclan - SOLD OUT!

26.10.18 DE - Wiesbaden / Schlachthof - SOLD OUT!

27.10.18 DE - Oberhausen / Turbinenhalle - SOLD OUT!

28.10.18 BE - Brüssel / Ancienne Belgique - SOLD OUT!

29.10.18 DE - Hamburg / Mehr! Theater - SOLD OUT!

31.10.18 DE - Berlin / Huxleys - SOLD OUT!

01.11.18 PL - Warsaw / Progresja

02.11.18 DE - Leipzig / Haus Auensee

03.11.18 CZ – Prague / Forum Karlin - SOLD OUT!

04.11.18 HU – Budapest / Barba Negra - SOLD OUT!

06.11.18 AT - Wien / Arena - SOLD OUT!

07.11.18 IT - Milan / Live Club

09.11.18 DE - München / Zenith

10.11.18 DE - Ludwigsburg / MHP Arena

11.11.18 NL - Eindhoven / Effenaar - SOLD OUT!

12.11.18 UK - London / Koko - SOLD OUT!

14.11.18 CH - Lausanne / Les Docks - SOLD OUT!

15.11.18 CH - Zürich / Komplex 457

16.11.18 DE - Geiselwind / Event-Halle

17.11.18 DE - Saarbrücken / Saarlandhalle

25.01.2019 DE - Düsseldorf / Mitsubishi Electric Hall - Extra show!