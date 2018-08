PRAYING ANGEL: Song vom neuen Album

Die Hamburger Metal-Band PRAYING ANGEL hat einen Song vom kommenden Album "The Judgement" veröffentlicht, welches am 19.10.2018 via Boersma Records erscheinen wird. Das Stück trägt den Namen 'From Wine To Piss' und vermittelt einen guten Eindruck darüber, was die Fans mit dem Album erwartet.

