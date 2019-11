PRAYING MANTIS: Live-Album zum Nikolaus!

Die britische Legende PRAYING MANTIS wird am 6. Dezember ein neues Live-Album mit dem Titel "Keep It Alive!"veröffentlichen. Das Teil kommt CD/DVD-Package in die Läden und zeigt die Performance der Formation beim "Frontiers Rock"-Festival in Mailand im April 2018.

Dargeboten wurden neben unverzichtbaren Klassikern selbstverständlich auch einige Auszüge des letzten Studiodrehers "Gravity". Die Trackliste liest sich demnach folgendermaßen:

1. Captured City

2. Panic In The Streets

3. Highway

4. Believable

5. Keep It Alive

6. Mantis Anthem

7. Dream On

8. Fight For Your Honour

9. Time Slipping Away

10. Children Of The Earth

Als Vorgeschmack gibt es bereits das Video zu 'Children Of The Earth' zu sehen: