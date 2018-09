PRIMAL FEAR kehrt zu Nuclear Blast zurück, Single-Release, Tour

Die deutschen Power Metaller waren bereits von 1999 bis 2005 bei den Donzdorfern unter Vertrag, jetzt kehren sie heim in den Nuclear Blast Stall und haben einen Deal über mehrere Alben unterzeichnet. Die Stimmen dazu:

Bandgründer Mat Sinner: "Wir kommen nach Hause zum Metal Label No. 1 und freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit mit Markus Staiger und seinem Team. Nach den großartigen Reaktion der Fans und der Medien zum aktuellen PF Album "Apocalypse", sind wir bis in die Haarspitzen motiviert schon bald mit dem Songwriting für ein krachendes neues Album zu starten und die gemeinsame Zukunft mit Nuclear Blast."



Ebenso erfreut zeigt sich NUCLEAR BLAST Besitzer Markus Staiger und erklärt: "Wir hatten damals einen perfekten Start, denn die Metalfans waren zu der Zeit wieder hungrig nach traditionellem Heavy Metal. Gemeinsam haben wir sechs erstklassige Alben verwirklicht und eine spannende Zeit erlebt. Der Kontakt und auch die Freundschaft blieb zwischen beiden Parteien auch in der Phase nach "Seven Seals" bestehen. Letztendlich haben mich die jüngsten Alben von PRIMAL FEAR derart überzeugt, dass wir wieder begannen über einen neuen Vertrag zu sprechen und es freut mich ungemein, dass wir uns relativ schnell und vollkommen unkompliziert einig werden konnten. Für mich sind PRIMAL FEAR eine der stärksten und innovativsten Metal Bands Europas und ich liebe ihren einzigartigen, massiven und brachialen Sound. Und es beeindruckt mich, dass PRIMAL FEAR über zwanzig Jahre hinweg konstant Alben auf allerhöchstem Niveau abliefern und auch Live stets überzeugen."

Um den Anlass auch richtig zu feiern, wird es am 28. September eine auf 1000 Stück limitierte Vinyl-Single mit dem neuen Lied 'Crucify Me' und einer Live-Version von Nuclear Fire' geben, die bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden kann. Danach geht es übrigens mit RIOT V auf Tour:

28.09.2018 Mannheim (MS Connexion Complex)

29.09.2018 Memmingen (Kaminwerk)

30.09.2018 Budapest (Barba Negra)

02.10.2018 Salzburg (Rockhouse)

03.10.2018 Milan (Legend Club)

04.10.2018 Granoble (L'Ilyade)

05.10.2018 Barcelona (Salamandra 1)

06.10.2018 Madrid (Mon)

07.10.2018 Bilbao (Santana 27)

10.10.2018 Paris (Petit Bain)

11.10.2018 London (The Dome)

12.10.2018 Vosselaar (Biebob)

13.10.2018 Apeldoorn (Podium Gigant)

14.10.2018 Bochum (Zeche)

16.10.2018 Hamburg (Markthalle)

17.10.2018 Rostock (Alte Zuckerfabrik)

18.10.2018 Berlin (Lido)

19.10.2018 Zlin (Masters Of Rock Cafe)

20.10.2018 Cham (L.A.)

21.10.2018 Ljubljana (Kino Siska)

23.10.2018 Graz (Explosiv)

24.10.2018 Prague (Nova Chmelnice)

25.10.2018 Pratteln (Z7)

26.10.2018 Stuttgart (LKA Longhorn)

27.10.2018 Geiselwind (MusicHall)