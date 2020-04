PRIMAL FEAR kündigt das

Es wird die Nmmer 13 sein, oh weh... na ja, aber auslassen kann man sie ja auch nicht, oder? Am 17. Juli wird das von Mat Sinner produzierte Album erscheinen. Dieser sagt: "Ich bin mit Superlativen sehr vorsichtig, aber da jeder einzelne von uns über sich hinausgewachsen ist und wir sowohl mit dem Sound als auch mit dem Songmaterial hochzufrieden sind, kann und muss ich von einem Bombenalbum und möglicherweise unserem bis dato stärksten Material sprechen. Es ist die perfekte Mischung aus unseren Wurzeln und unserer gegenwärtigen Ausrichtung, in perfektem Einklang und ebenso perfekt von allen umgesetzt. Für mich ist "Metal Commando" das richtige Album, zur richtigen Zeit!"

Im September dürfen wir die Band auch wieder live erleben:

12.09. D Stuttgart - LKA Longhorn

13.09. D Mannheim - MS Connexion Complex

15.09. CH Pratteln - Z7

16.09. I Mailand - Legend Club

18.09. E Barcelona - Salamandra

19.09. E Madrid - Sala Copérnico

20.09. E Bilbao - Stage Live

22.09. F Lyon - CCO Villeurbanne

23.09. F Paris - La Machine du Moulin Rouge

24.09. B Vosselaar - Biebob

25.09. UK London - The Dome

26.09. D Bochum - Zeche

27.09. D Berlin - Lido

29.09. D Hamburg - Markthalle

30.09. D Saarbrücken - Garage

02.10. D Regensburg-Obertraubling - Airport-Eventhall

03.10. D Burgrieden - Riffelhof

04.10. D Fulda - KUZ Kreuz

06.10. D München - Backstage

07.10. HR Zagreb - Boogaloo

08.10. H Budapest - Barba Negra

09.10. CZ Zlín - Masters of Rock Café

10.10. CZ Prag - MeetFactory