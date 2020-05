PRIMAL FEAR mit erster Single zum dreizehnten Album

Nachdem die schwäbischen Metaller PRIMAL FEAR vor Kurzem die Aufnahmen zu ihren dreizehnten Studiolangdreher "Metal Commando" (kommt am 24.07.2020 über Nuclear Blast) in den Kasten gebracht haben, ist es nun endlich Zeit für die erste Videosingle hierzu. Heute präsentieren wir euch daher anlässlich der Premiere und des Vorverkaufsstarts den neuen Videoclip 'Along Came The Devil':

Das Album wird am 24.07.2020 über Nuclear Blast als CD, 2-LP und als exklusive Mailorder Box sowie digital erhältlich sein.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

CD, 2-LP, Digital:

01. I Am Alive

02. Along Came The Devil

03. Halo



04. Hear Me Calling

05. The Lost & The Forgotten

06. My Name Is Fear

07. I Will Be Gone

08. Raise Your Fists

09. Howl Of The Banshee

10. Afterlife

11. Infinity

Bonus CD (Ltd. Edition 2-CD Digipak)

12. Rising Fear

13. Leave Me Alone

14. Second To None

15. Crucify Me