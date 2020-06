PRIMITIVE MAN: Wenn es mal wieder länger dauert

Aus dem schönen Colorado walzt eine neue Sludgewelle auf uns zu. PRIMITIVE MAN heuerten mit ihrem Ultralavastil beim Qualitätslabel Relapse Records an und werden am 14.08.2020 das Album "Immersion" veröffentlichen. Sagen wir mal so: das ist ein Spezialgeschmack.

