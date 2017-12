PRIMORDIAL: Europa-Tour

Die irische Band PRIMORDIAL hat gerade ihr neues Album "Exile Amongst The Ruins" fertiggestellt, welches im März 2018 erscheinen wird.



Zur Veröffentlichung des Albums geht die Band auf "Heathen Crusade"-Headlinertour durch Europa. Ihre Vorgruppen werden die finnische Band MOONSORROW und DER WEG EINER FREIHEIT aus Deutschland sein



Folgende Termine stehen fest:



12/04/18 NL - Leeuwarden - Neushoorn

13/04/18 NL - Tilburg - 013

14/04/18 FR - Paris - Trabendo

15/04/18 BE - Brugge - Entrepot

16/04/18 UK - London - Islington Assembly Hall

17/04/18 LU - Esch-sur-Alzette - Kulturfabrik

18/04/18 CH - Pratteln - Z7

19/04/18 DE - Ludwigsburg - Rockfabrik

20/04/18 DE - Leipzig - Hellraiser

21/04/18 CZ - Prague - Akropolis

22/04/18 SK - Kosice - Colloseum

23/04/18 HU - Budapest - Barba Negra

24/04/18 AT - Wien - Szene

25/04/18 DE - München - Backstage

26/04/18 DE - Aschaffenburg - Colos-Saal

27/04/18 DE - Bochum - Matrix

28/04/18 DE - Hamburg - Markthalle



Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

