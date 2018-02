PRIMORDIAL: Neues Video online

Die irische Pagan Metal Band PRIMORDIAL wird in wenigen Wochen ein neues Studioalbum mit dem Titel "Exile Amongst The Ruins" veröffentlichen (VÖ: 30.03.2018). Im Vorfeld wurde dazu jetzt ein Video zu der Single 'To Hell Or The Hangman' über Youtube veröffentlicht.

Im übrigen wird die Truppe für folgende Shows in Deutschland unterwegs sein:

19/04/18 DE - Ludwigsburg - Rockfabrik

20/04/18 DE - Leipzig - Hellraiser

25/04/18 DE - München - Backstage

26/04/18 DE - Aschaffenburg - Colos-Saal

27/04/18 DE - Bochum - Matrix

28/04/18 DE - Hamburg - Markthalle