PRIMORDIAL: Track-by-Track zum neuen Album, Tourdates

Die irischen Metaller, die in Kürze ihr neues Album "Exile Amongst The Ruins" veröffentlichen werden, haben jetzt ein Track-by-Track-Video veröffentlicht, das man hier sehen kann (natürlich leider auf Englisch): Youtube.

PRIMORDIAL wird in Kürze auch auf Tour kommen und dabei von MOONSORROW und DER WEG EINER FREIHEIT begleitet werden:

12/04/18 NL - Leeuwarden - Neushoorn

13/04/18 NL - Tilburg - 013

14/04/18 FR - Paris - Trabendo

15/04/18 BE - Brugge - Entrepot

16/04/18 UK - London - Islington Assembly Hall

17/04/18 LU - Esch-sur-Alzette - Kulturfabrik

18/04/18 CH - Pratteln - Z7

19/04/18 DE - Ludwigsburg - Rockfabrik

20/04/18 DE - Leipzig - Hellraiser

21/04/18 CZ - Prague - Akropolis

22/04/18 SK - Kosice - Colloseum

23/04/18 HU - Budapest - Barba Negra

24/04/18 AT - Wien - Szene

25/04/18 DE - München - Backstage

26/04/18 DE - Aschaffenburg - Colos-Saal

27/04/18 DE - Bochum - Matrix

28/04/18 DE - Hamburg - Markthalle

Außerdem wird PRIMODIAL auf dem Band Your Head Festival zu sehen sein.