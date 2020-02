PRIMUS in der Gerüchteküche: Planen sie eine RUSH-Tribute-Tour?

Es verdichten sich die Anzeichen, dass es demnächst eine Tour von PRIMUS, WOLFMOTHER und THE SWORD geben wird, soweit so, so vielfältig. Es scheint aber so zu sein, dass PRIMUS vor allem das Material des legendären Albums "A Farewell To Kings" der kanadischen Proggötter RUSH zum Besten geben wird. Eine Tribute-Tour sozusagen. Auch mal eine Idee.

Der Mitschnitt hier unten weist ja auch in diese Richtung.

Wenn das Neil Peart noch erleben könnte!